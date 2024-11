Câmeras flagram momento em que idosa e filho são atacados com coquetel molotov, em BH

Um homem e mãe dele, uma idosa de 77 anos, foram atacados com um coquetel molotov na porta de casa, no bairro Gutierrez, na região oeste de Belo Horizonte. Uma câmera de segurança flagrou a explosão e o pequeno incêndio na fachada do imóvel. O ataque teria sido motivado por vingança, após o fim de um relacionamento conturbado entre o morador e a mãe do rapaz que lançou o explosivo. Veja reportagem completa acima.