Câmeras flagram mulher furtando produtos em farmácia na região Nordeste de BH

Uma mulher foi flagrada furtando produtos em uma farmácia no bairro Palmares, na região Nordeste de Belo Horizonte. A gerente do estabelecimento informou que não é a primeira vez que ela comete esse crime na loja e nas proximidades. A mulher entrou na drogaria se passando por cliente e colocou diversos itens, incluindo cremes, chocolates e um aparelho de pressão, em sua bolsa sem ser percebida. O valor dos produtos chega a aproximadamente R$ 500. A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar o caso e trabalha na identificação da autora do crime.



