Câmeras flagram suspeito envenenando mudas de árvore em Belo Horizonte

Imagens do circuito de segurança de um prédio no bairro Santa Terezinha, na região da Pampulha, em BH, mostram um rapaz aproximando‑se de um canteiro, abrindo uma garrafinha e despejando líquido diretamente na raiz e no tronco da muda de uma planta. No dia seguinte, moradores notaram odor forte e a terra encharcada. A mesma calçada já perdera outra árvore há seis meses, também após exalar “cheiro químico”. Diante da reincidência, o síndico do prédio registrou boletim de ocorrência e entregou o vídeo à Polícia Civil, que deve convocar o suspeito para prestar esclarecimentos por dano ao patrimônio ambiental.



