Câmeras flagram tentativa de furto a carro no bairro Carlos Prates, em Belo Horizonte

Câmeras de segurança registraram uma tentativa de arrombamento no bairro Carlos Prates, na região Noroeste de Belo Horizonte. O suspeito passou quase 40 minutos tentando abrir as portas do carro, que havia sido estacionado enquanto o proprietário atendia um cliente. Apesar de não conseguir levar nada, o criminoso deixou prejuízo de cerca de R$ 300, já que a porta do passageiro ficou danificada.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!