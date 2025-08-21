Logo R7.com
Câmeras flagram tentativa de furto a carro no bairro Carlos Prates, em Belo Horizonte

Suspeito tentou arrombar veículo por quase 40 minutos; dono calcula prejuízo de R$ 300

Balanço Geral MG|Do R7

Câmeras de segurança registraram uma tentativa de arrombamento no bairro Carlos Prates, na região Noroeste de Belo Horizonte. O suspeito passou quase 40 minutos tentando abrir as portas do carro, que havia sido estacionado enquanto o proprietário atendia um cliente. Apesar de não conseguir levar nada, o criminoso deixou prejuízo de cerca de R$ 300, já que a porta do passageiro ficou danificada.

