Câmeras mostram momento em que carro cai de uma altura de 5 metros em BH

Uma mulher, de 36 anos, e o filho, de dois anos, estavam dentro do veículo

Balanço Geral MG|Do R7

Um carro caiu de uma altura de cinco metros, no bairro União, região nordeste de Belo Horizonte. Uma mulher, de 36 anos, e o filho, de dois anos, estavam dentro do veículo. Ela contou para a polícia que percebeu que a cadeirinha de bebê estava solta.

