Caminhão de bois que tombou no Anel Rodoviário de BH é retirado após sete horas de trabalho

Após sete horas de trabalho, um caminhão que transportava gado e tombou no Anel Rodoviário de Belo Horizonte foi retirado. O veículo perdeu o freio, levando o motorista a direcioná-lo para o acostamento, evitando um acidente mais grave. Todos os 19 animais foram resgatados com vida, com apoio de uma ONG e equipe de resgate. O motorista não ficou ferido e também ajudou no socorro. A remoção do caminhão causou congestionamento na região até a liberação total do trânsito pela manhã.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!