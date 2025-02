Caminhão derruba fiação e semáforos param de funcionar no Coração Eucarístico, em BH

Um caminhão bateu em um poste e arrancou a fiação no bairro coração Eucarístico, na região Noroeste de Belo Horizonte. Os semáforos ficaram fora de funcionamento e a BHTrans interditou as ruas laterais para evitar o cruzamento. Mesmo assim, o trânsito ficou caótico para quem seguia no sentido bairro-centro. Veja a reportagem completa no vídeo acima.