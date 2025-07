Caminhão desgovernado invade loja de peças e deixa prejuízo de R$300 mil em Contagem (MG)

Um caminhão desgovernado carregado com cerca de 14 mil abacaxis invadiu uma loja de peças elétricas e eletrônicas para veículos em Contagem, na Grande BH. O imóvel foi interditado pela Defesa Civil devido aos danos estruturais. O motorista perdeu os freios e conseguiu pular do veículo antes da colisão. A mercadoria da loja foi destruída, resultando em um prejuízo estimado em R$ 300 mil. O proprietário enfrenta dificuldades adicionais, pois o seguro não cobre lucros cessantes e parte das ferramentas não tinha nota fiscal.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!