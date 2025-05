Caminhão pega fogo em doca de supermercado e bombeiros combatem incêndio em BH

Um incêndio atingiu um supermercado no bairro Serra Verde, às margens da MG10, em Belo Horizonte. O fogo começou em um caminhão nas docas e ameaçou o estoque e um gasoduto próximo. O Corpo de Bombeiros enviou oito viaturas ao local. Funcionários foram evacuados, e o rescaldo continuou devido ao risco iminente. Marta Lúcia, presente no local, descreveu o susto: "Vi fumaça preta e explosões. Foi desesperador". A Polícia Militar orientou motoristas que tentavam acessar o supermercado. A situação agora está sob controle.



