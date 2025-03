Caminhão reboque é furtado com veículo de cliente avaliado em R$ 50 mil em BH

Um caminhão reboque foi furtado no bairro Tirol, na região do Barreiro, em Belo Horizonte, deixando um mecânico com grande prejuízo. O veículo estava transportando um carro avaliado em R$ 50 mil, que não tem seguro e ainda não foi encontrado.



Nilton, que há mais de 30 anos trabalha com reboque, afirmou que as câmeras da rua não conseguiram registrar o momento exato do furto. Além do prejuízo com o caminhão, o maior dano para a família é a perda do carro do cliente, que ainda não apareceu. O caso foi registrado na delegacia.



Veja a reportagem completa no vídeo acima.