Caminhão tomba ao tentar subir rua íngreme e motorista é levado ao hospital em BH

Um caminhão tombou ao tentar subir uma rua íngreme, no bairro Buritis, na região Oeste de Belo Horizonte. O motorista, de 56 anos, teve ferimentos leves e precisou ser levado ao hospital. Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem ficou preso na cabine do veículo. A rua precisou ser interditada até a remoção do veículo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!