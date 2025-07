Caminhão tomba durante descarte de entulho e atinga carro de aplicativo em BH

No bairro Santa Cruz, em Belo Horizonte, um caminhão tombou enquanto descartava entulho, atingindo um carro de aplicativo com três passageiros. Segundo João, o motorista do aplicativo e cadeirante, o caminhão fazia descarte irregular e, ao tombar, pedras caíram no colo de um dos passageiros. "Foi um susto horrível", disse João, que estava em sua última viagem do dia. O carro tinha seguro, mas ele ficará sem trabalhar por cerca de 50 a 60 dias enquanto resolve a burocracia. Incrivelmente, ninguém ficou ferido.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!