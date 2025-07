Caminhoneiro causa acidente e foge sem prestar socorro em Belo Horizonte

Um acidente entre dois veículos aconteceu em uma avenida do bairro Tirol, na região do Barreiro, em Belo Horizonte. Tudo aconteceu quando um caminhão, ao tentar fazer uma manobra de conversão invadiu parte da pista e fez com que um carro que trafegava pela faixa desviasse de maneira brusca e atingisse outro veículo, que vinha pela contramão. O motorista do caminhão fugiu do local sem prestar socorro. Apesar do impacto, as quatro pessoas nos carros, incluindo uma criança de um ano, não sofreram ferimentos graves. Uma passageira foi encaminhada ao hospital Odilon Beres com dores no corpo. O motorista de um dos carros desviou para evitar consequências mais graves. A Polícia Civil investiga o acontecido e apurou que o motorista do caminhão já havia se envolvido em outro acidente recente.



