Caminhoneiro é condenado a 19 anos de prisão por matar criança com tiro na cabeça na Grande BH

O motorista que matou uma criança com um tiro no rosto durante uma briga de trânsito na BR-381, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, foi condenado a 19 anos de prisão, em regime fechado, na noite desta terça-feira (19).



Melissa Maria Alexandre, de 6 anos, foi morta com um tiro na cabeça durante briga de trânsito na Rodovia Fernão Dias, na Grande BH. O crime foi em janeiro deste ano. Segundo a acusação do Ministério Público, Igor Bezerra de Lima, de 44 anos, efetuou o disparo de arma de fogo contra o carro de Maicon Júnior dos Santos, pai da vítima, após uma perseguição na via, motivada por uma ultrapassagem.



Um dos tiros atingiu a cabeça de Melissa, que não resistiu. A menina estava no colo da avó que presenciou toda a cena. Igor foi condenado por homicídio consumado, quadruplamente qualificado, contra a vida de melissa e tentativa de homicídio, com as mesmas qualificadoras, contra a vida de Maicon.



A pena total poderia ter chegado a 37 anos de prisão, mas foi atenuada porque a defesa comprovou nos autos a imprudência do pai. Maicon dirigiu após ingerir bebida alcoólica, de forma abrupta, perseguindo e provocando o acusado, que quase sofreu um acidente na via. A defesa ainda pode recorrer.



