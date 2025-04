Caminhoneiro resgatado por amigo durante alagamento em BH comove o país

As imagens que registraram o resgate de um caminhoneiro preso em meio a uma enchente em BH comoveram o país. O homem foi resgatado pelo amigo, quem conhece há mais de 30 anos. "Nas horas mais difíceis, a gente tem que estar próximo", relatou Wilson, o amigo salvador. Após o incidente, o caminhoneiro precisou trocar apenas uma peça do veículo, reforçando ainda mais a importância dos laços de amizade em momentos de crise.



