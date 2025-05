Caminhonete de luxo bate em poste e acidente interdita trânsito em avenida de BH

Uma caminhonete de luxo colidiu com um poste na avenida Antonio Carlos, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. O motorista, ainda não identificado, fugiu deixando o veículo no local. O acidente travou o trânsito de veículos na região e destruiu a frente do carro, que possui placa do Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Militar, o motorista será notificado por abandonar o veículo sem sinalizar o acidente, e arcará com os custos da remoção. O poste atingido caiu e todas as pistas foram interditadas para sua remoção, que contou com o auxílio da prefeitura.



