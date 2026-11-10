Caminhonete provoca sequência de batidas, capota e deixa rastro de destruição em MG

Uma caminhonete provocou uma sequência de acidentes e deixou um rastro de destruição na manhã dessa segunda-feira (9), em Cristais, no Centro-Oeste de Minas Gerais, a 253km de Belo Horizonte. O veículo atingiu pelo menos quatro carros, provocou danos em um estabelecimento comercial e capotou no meio da rua. O motorista precisou ser resgatado pela Polícia Militar. De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares participavam de uma reunião na Secretaria Municipal de Obras Públicas quando foram surpreendidos por um forte barulho vindo da rua, por volta das 10h16. Ao saírem do prédio, encontraram uma Fiat Strada branca capotada, com as rodas para cima, e outros dois veículos danificados.