Campanha de prevenção de crimes contra crianças e adolescentes é realizada no Centro de BH

Crimes contra crianças e adolescentes subiram 80% em Minas Gerais. Os dados são do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania. Desde o início de novembro, uma operação combate abusos em todo o país. Nesta terça-feira (26), o trabalho de prevenção foi feito no Centro de Belo Horizonte. Veja a reportagem completa no vídeo acima.