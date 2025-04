Cantora de BH solta a voz em barzinhos e cria legião de fãs com vídeos virais nas redes sociais

Uma cantora de Belo Horizonte está bombando nas redes sociais com vídeos divertidos gravados em bares e restaurantes. A Bruna Lipiani liga uma caixinha de som e deixa a música rolar. Antes de terminar, ela pausa a gravação e começa a cantar ao vivo e gravar a reação das pessoas das outras mesas.



Sucesso em ascensão no sertanejo, Bruna é comparada frequentemente com colegas do ritmo, como Marília Mendonça e Mari Fernandez. “Uma galera gosta de comparar e eu fico honrada porque todas são cantoras que eu admiro muito”, explicou.



Veja a entrevista completa no vídeo acima.