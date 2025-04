Cão abandonado da raça pitbull ataca moradores e outros animais em Contagem (MG)

Moradores e alunos de uma escola pública no bairro Sapucaias 2, em Contagem, na região Metropolitana de Belo Horizonte, estão preocupados com um cão da raça Pitbull solto pelas ruas. O animal, que teria sido abandonado há cerca de um mês, já atacou pessoas e outros animais, incluindo um cavalo e um cachorro de grande porte. Os moradores pedem ajuda das autoridades, mas enfrentam dificuldades devido à falta de identificação do dono do cão. As secretarias municipais de Saúde e de Meio Ambiente informaram que não recolhem animais abandonados, a menos que estejam sofrendo. Já em casos de animais agressivos, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros.



