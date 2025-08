Cardápio digital divide opniões de clientes e profissionais pelos bares de Belo Horizonte

Belo Horizonte é famosa por seus bares, mas um assunto tem dado o que falar nas mesas: o formato dos cardápios. A digitalização dos menus divide as opiniões de clientes e profissionais na capital mineira. De um lado, há quem elogie a praticidade no acesso. De outro, consumidores reclamam da conexão instável, da dificuldade em usar o QR Code e da exclusão de pessoas que não têm familiaridade com a tecnologia. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes destacou a importância da acessibilidade no setor.



