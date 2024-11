Carreta bate em árvore e carroceria atinge veículos em avenida de Belo Horizonte

A carroceria de uma carreta ficou destruída ao bater em uma árvore e atingir um carro que faz transporte por aplicativo, interditando parte da Av. Cristiano Machado, no bairro Ipiranga, na região nordeste de Belo Horizonte. O motorista, que transportava cerca de 15 toneladas de arroz, disse que não percebeu que a árvore invadia parte da avenida e, devido a altura do veículo, acabou atingindo o tronco. Outros dois carros se envolveram no acidente e parte do tráfego foi interrompido no local.