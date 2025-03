Carreta perde controle em rua íngreme e destrói muro de casa em Betim (MG)

Uma carreta não conseguiu subir uma rua muito íngreme e acabou destruindo o muro e a cozinha de uma casa em Betim, na região Metropolitana de Belo Horizonte. O acidente, que poderia ter terminado em tragédia, ocorreu durante a semana do carnaval, o que impediu que a esposa do morador da casa estivesse na cozinha no momento do impacto. O motorista, que seguia a rota indicada pelo GPS, perdeu o controle da carreta e causou o incidente. Moradores da área afirmam que esse não é o primeiro acidente desse tipo na região. Veja a reportagem completa no vídeo acima.