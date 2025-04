Carreta perdeu o freio e tombou na área de escape do Anel Rodoviário em Belo Horizonte

Uma carreta carregada com 28 toneladas de vergalhão perdeu o freio e tombou ao entrar na área de escape do anel rodoviário em Belo Horizonte. A carga perfurou a cabine, mas o motorista escapou ileso ao direcionar o veículo lateralmente, reduzindo o impacto. Equipes da BHTrans estiveram no local para retirar a carreta. Desde sua criação em agosto de 2022, a área de escape já foi utilizada mais de 30 vezes por veículos de grande porte, destacando-se como uma importante medida de segurança no anel rodoviário.



