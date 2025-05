Carreta teria perdido o controle antes de atingir van em acidente que matou nove em MG

A carreta que atingiu uma van, no acidente matou nove pessoas na BR-251, teria perdido o controle antes da batida. A colisão aconteceu entre Francisco Sá e Grão Mogol, no norte de Minas, a 480 km de Belo Horizonte. A informação foi confirmada pelo tenente Kollek Pereira da Silva, do Corpo de Bombeiros.



A van seguia para o Ceará. Segundo a investigação, a carreta invadiu a pista contrária durante uma chuva intensa. No momento do acidente, 17 passageiros estavam na van. Desses, nove faleceram e outros dez ficaram feridos, incluindo dois em estado crítico.



A Polícia Civil de Minas Gerais enviará 21 profissionais para investigar o caso. A ANTT revelou que a van não possuía registro para transporte intermunicipal de passageiros. Um projeto de duplicação da BR-251 está em andamento para melhorar a segurança no local.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!