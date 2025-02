Carro cai em córrego após se envolver em acidente na região da Pampulha, em BH

Um acidente entre dois carros no bairro Castelo, na região Pampulha, em Belo Horizonte, terminou com um dos veículos dentro do córrego. A condutora afirmou que perdeu o controle da direção com o impacto da batida. Além da motorista, estavam o marido e o filho, de apenas sete anos, que precisaram ser resgatados pelo Corpo de Bombeiros.