Carro capota e motorista fica preso às ferragens após batida no Anel Rodoviário, em BH

Um carro capotou na manhã deste sábado (12) na marginal do Anel Rodoviário de Belo Horizonte, no sentido Vitória, próximo ao bairro Jardim São José. Segundo informações dos bombeiros, duas pessoas estavam no veículo: um adulto e uma criança. O motorista ficou preso às ferragens, mas foi retirado sem ferimentos. A criança também não sofreu ferimentos graves. Ambos foram atendidos no local. A colisão ocorreu quando outro veículo, que tentava ultrapassagem, atingiu o carro e fugiu sem prestar socorro.