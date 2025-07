Carro de vendedora ambulante é incendiado e câmeras flagram ação dos suspeitos em BH

O carro de Janaína, vendedora ambulante que atua há 13 anos no bairro Guarani, na região Norte de Belo Horizonte, foi incendiado por três homens encapuzados. O veículo, um Monza de 1988, era utilizado para armazenar e comercializar seus produtos, que incluíam acessórios de celular, eletrônicos e balões de mergulho. A vítima relata não ter inimigos e não entender o motivo do ataque. Câmeras do circuito de segurança flagraram a ação dos suspeitos. O prejuízo estimado chega a R$ 25 mil.



