Carro descontrolado desce ladeira e criança se joga pela janela na Grande BH

Um menino de 10 anos se jogou da janela de um carro desgovernado na manhã deste sábado (12), em uma rua íngreme no bairro São Benedito, no município de Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. A criança estava sozinha no veículo quando o carro desceu a rua em alta velocidade e só parou ao colidir na quina da parede de uma garagem de um imóvel. Desesperado, o menino tentou escapar pulando pela janela, mas acabou sendo arremessado contra o asfalto. Imagens de câmeras de segurança de imóveis vizinhos flagraram toda a cena.



Segundo relatos de testemunhas, o pai da criança havia acabado de estacionar o veículo em frente à residência da sogra. O homem teria saído do carro e entrado em casa, deixando o filho no banco do passageiro. O pai afirmou ter acionado o freio de mão antes de deixar o veículo. Os vizinhos prestaram socorro imediato ao menino, que sofreu apenas escoriações nas costas.



