Carro desgovernado com três adolescentes derruba muro e invade casa em Santa Luzia (MG)

Um carro desgovernado derrubou um muro e invadiu uma casa na avenida Alcides Calazão, em Santa Luzia, na Grande BH. O veículo colidiu com um motociclista antes de perder o controle. Três adolescentes estavam no carro e deixaram o local após a batida. O proprietário do veículo contatou os moradores da casa para resolver a situação. Apesar do susto e do prejuízo, ninguém ficou ferido durante o incidente.



