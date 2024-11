Carro furtado cai em córrego e motorista é preso em flagrante, em Betim (MG)

Um homem foi preso em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, neste sábado (02), após perder o controle da direção de um carro que ele havia acabado de furtar. O suspeito caiu com o veículo em um córrego, no bairro Imbiruçu, e sofreu ferimentos leves, sendo levado para o Hospital Regional de Betim. O carro, que foi furtado de um motorista de aplicativo, era alugado e possuía seguro. Veja a reportagem completa no vídeo acima.