Carro na contramão causa acidente e deixa veículo tombado no bairro Glória, em BH

Um acidente de trânsito assustou moradores do bairro Glória, na região Noroeste de Belo Horizonte, durante a madrugada desta segunda-feira (1º). Segundo a Polícia Militar, um carro branco seguia na contramão pela rua Deputado Cláudio Pinheiro de Lima e atingiu em cheio um veículo prata que descia a rua Guararapes. Com o impacto, o carro das vítimas tombou no cruzamento.



Duas mulheres estavam no automóvel que foi atingido. Elas seguiam para o trabalho por volta de 5h da manhã, quando o acidente aconteceu. Apesar do susto, não houve registro de ferimentos graves. No veículo branco ficaram várias marcas de sangue. Testemunhas relataram aos policiais que o motorista aparentava estar embriagado. Ele deixou o local antes da chegada do socorro e da PM. O carro foi apreendido e levado para o pátio do Detran.



