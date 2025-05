Casal acusado de executar homem em Itabirito (MG) vai à júri popular nesta quinta-feira (29)

O julgamento de Paulo Henrique Barcelos Lacerda, conhecido como Paraíba, e Jordana Gonçalves Dias começou nesta quinta-feira (29) em Itabirito, a cerca de 60 km de Belo Horizonte, na região Central de Minas. Eles enfrentam acusações de homicídio de Leandro Augusto Mendes durante uma desavença. O crime aconteceu após Paraíba se passar por policial, resultando em conflitos com a vítima. Câmeras de segurança capturaram o momento do crime. A defesa alega legítima defesa, enquanto a acusação aponta que as imagens comprovam a dinâmica dos eventos. Ao todo, 15 testemunhas serão ouvidas ao longo dos dois dias de julgamento.



