Casal celebra casamento após acidente na Grande BH

Em dezembro de 2020, Alex sofreu um acidente de moto que o deixou tetraplégico, perdendo os movimentos do abdômen para baixo. Mesmo diante da tragédia, o casal superou as dificuldades e, com muito carinho, celebra o casamento. Todos os dias, a noiva cuida de Alex com todo o amor e atenção, retirando-o da cama e colocando-o na cadeira de rodas com cuidado. Alex precisa fazer que custa R$40 mil e o SUS não cobre. O caso está na justiça.