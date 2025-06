Casal de idosos decide retomar estudos após 52 anos juntos em Belo Horizonte

Neste Dia dos Namorados, uma história de amor emociona em Belo Horizonte. Casados há 52 anos, Neusa e Toninho decidiram voltar à sala de aula juntos na Escola Estadual Doutor Simão Tamm Bias Fortes, no bairro Havaí, na região Oeste da capital, em 2022. Agora, ela está no segundo ano do ensino médio; ele já concluiu os estudos e agora faz curso técnico. Os dois caminham diariamente até a escola de mãos dadas, como símbolo de uma parceria que não envelhece. "Eu não gosto de ela andar sozinha. Falei: já que você vai, eu vou também", conta Toninho. Com três filhos e três netos, o casal prova que nunca é tarde para aprender e amar.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!