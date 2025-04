Casal é suspeito de arrombar e furtar farmácia em Belo Horizonte

Um homem e uma mulher foram flagrados arrombando e furtando uma farmácia no bairro Padre Eustáquio, na região Noroeste de Belo Horizonte. A mulher entra no estabelecimento e o comparsa fica do lado de fora vigiando. A suspeita pega produtos de higiene para bebê, cosméticos para cabelo, como cremes, shampoo e tintas. Segundo as funcionárias do local, esta é a quarta vez que a mesma pessoa arromba e furta a loja.