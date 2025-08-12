Casal em surto é preso suspeito de quebrar instalações de unidade de saúde em BH

Um casal foi preso após danificar equipamentos na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Venda Nova, em Belo Horizonte. Os suspeitos chegaram exaltados e quebraram uma televisão e uma grade de proteção da unidade. Durante a tentativa de fuga, o homem foi agredido por populares. Segundo a prefeitura, o casal estava em surto e foi levado à UPA pelo SAMU antes da prisão por dano ao patrimônio público.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!