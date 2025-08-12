Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Casal em surto é preso suspeito de quebrar instalações de unidade de saúde em BH

Durante tentativa de fuga, o homem foi agredido por populares que estavam na UPA

Balanço Geral MG|Do R7

Um casal foi preso após danificar equipamentos na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Venda Nova, em Belo Horizonte. Os suspeitos chegaram exaltados e quebraram uma televisão e uma grade de proteção da unidade. Durante a tentativa de fuga, o homem foi agredido por populares. Segundo a prefeitura, o casal estava em surto e foi levado à UPA pelo SAMU antes da prisão por dano ao patrimônio público.

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

  • Belo Horizonte
  • PlayPlus
  • SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência)
  • Saúde
  • Televisão
  • UPA (Unidade de Pronto Atendimento)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.