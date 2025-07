Casal internado após comer torta em padaria de BH recebe alta três meses depois

Após quase 90 dias internados, o casal Fernanda Isabella De Morais Nogueira, de 22 anos, e José Vitor Reis, de 24, recebeu alta médica. Eles passaram mal após comer uma torta de frango comprada em uma padaria no bairro Serrano, região da Pampulha, em BH. A tia de Fernanda, Cleusa Marie, de 75 anos, também comeu a torta, teve um AVC e morreu dias depois. A Polícia Civil já concluiu os depoimentos e aguarda os laudos periciais para fechar o inquérito do caso. Os exames para toxina botulínica e outras substâncias deram negativo. O casal agora se recupera em casa.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!