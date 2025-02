Casal preso no RJ é suspeito de integrar quadrilha de roubo de cargas que agia em MG

Um casal foi preso, no Rio de Janeiro, suspeito de fazer parte de uma quadrilha de roubo de carga que agia em Minas Gerais, São Paulo e no Paraná. Em Belo Horizonte, um depósito no bairro da Lagoinha, na região Noroeste, foi invadido e os bandidos usaram um caminhão para levar equipamentos de segurança. As investigações da Polícia Civil apontam que o grupo criminoso já gerou um prejuízo de cerca R$ 10 milhões em furtos.