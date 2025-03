Caso Clara: amigos protestam e pedem por justiça após morte de jovem em Belo Horizonte

Amigos de Clara Maria Venâncio Rodrigues, de 21 anos, encontrada morta em uma casa no bairro Ouro Preto, em Belo Horizonte, realizaram um protesto neste sábado (15), na Praça Sete, no centro da capital mineira. O ato teve a participação de cerca de 100 pessoas e durou aproximadamente duas horas, com gritos de ordem pelo fim da violência contra a mulher, feminicídios e crimes de ódio.



Durante o protesto, os participantes exigiram justiça pela morte de Clara. A prisão em flagrante dos suspeitos, Thiago Schafer Sampaio e Lucas Rodrigues Pimentel, foi convertida em prisão preventiva após audiência de custódia. De acordo com a Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública), os dois estão em celas separadas no Ceresp Gameleira e também isolados de outros detentos.