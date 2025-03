Caso Clara: corpo de jovem vítima de feminicídio em BH é sepultado em Uberlândia (MG)

O corpo de Clara Maria Venâncio Rodrigues, jovem encontrada enterrada no quintal de uma casa em Belo Horizonte, foi enterrado na manhã desta terça-feira (18), em Uberlândia, a 537 km de Belo Horizonte. Dois autores foram presos. A polícia aponta necrofilia e dívida como possíveis motivações para o crime.



Thiago Schaffer Sampaio, de 27 anos, estava na casa onde o corpo de Clara foi encontrado e acabou confessando sua participação no crime. O segundo suspeito, Lucas Rodrigues Pimentel, de 29 anos, também admitiu sua culpa.



Thiago nasceu em Salvador e era estudante de odontologia em Belo Horizonte. Ele trabalha no mesmo terreno da padaria onde Clara começou a trabalhar no final de 2023. Foi lá que eles se conheceram. Thiago foi demitido em dezembro de 2023 por suspeitas de furtos e uso de substâncias ilícitas durante o expediente.



Lucas, por sua vez, morava em Santa Luzia, na Grande BH, e trabalhava em um restaurante próximo à padaria de Clara. Ele conheceu a jovem através de Thiago.



A principal suspeita para o assassinato de Clara é que ela tenha sido morta depois de ir cobrar uma dívida de R$ 400 de Thiago. Clara havia emprestado esse valor a Thiago três meses antes do crime.



A investigação aponta que o crime foi premeditado, mas as versões de Thiago e Lucas sobre a motivação divergem. Thiago afirmou que Lucas queria matar Clara devido a raiva, provocada pela discussão em que a jovem o repreendeu pela saudação nazista. Por outro lado, Lucas alegou que a briga com Clara era irrelevante e que foi Thiago quem o procurou para cometer o crime, com a intenção de roubar dinheiro da conta bancária da vítima.



Além disso, a polícia está investigando a possibilidade de que o crime tenha envolvido outros fatores, como um possível crime sexual – necrofilia – por parte de Lucas. Outro ponto que está sendo analisado é a dívida de R$ 400 que Clara tinha com Thiago, além de possíveis ciúmes de Thiago, que teria se sentido incomodado pela jovem estar com outro namorado.



