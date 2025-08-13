Caso Clara Maria: defesa pede exame de sanidade mental para acusado de matar jovem em BH

O Primeiro Tribunal do Júri de Belo Horizonte realizou uma audiência do caso da morte de Clara Maria, de 21 anos, assassinada em março deste ano. Dois homens respondem pelo crime: Thiago Schaffer Sampaio, de 27 anos, e Lucas Rodrigues Pimentel, de 29 anos. Durante a sessão, Thiago respondeu apenas às perguntas do próprio advogado. Já Lucas utilizou o direito de permanecer em silêncio e não respondeu a nenhum questionamento. Ao final, a defesa de Thiago solicitou um exame de sanidade mental para o acusado. O Ministério Público deverá se manifestar sobre o pedido até o dia 18 deste mês.



