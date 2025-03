Caso Henrique Papini: depois de 8 anos, engenheiro é julgado por tentativa de homicídio

O julgamento de Rafael Bicalho, engenheiro acusado de tentativa de homicídio após agredir o médico Henrique Papini , teve início nesta quinta-feira (26), em Belo Horizonte. O crime ocorreu em 7 de setembro de 2016, quando Henrique, então com 22 anos, foi atacado violentamente na saída de uma boate no bairro Olhos D'Água, na região Oeste da capital mineira. Em decorrência das agressões, Henrique ficou em coma por dois dias, desenvolveu meningite bacteriana e passou 28 dias internado, além de ter que conviver com sequelas permanentes. Rafael Bicalho, chegou a ser preso preventivamente após o crime, mas recebeu liberdade provisória.