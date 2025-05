Casos de agressão a professores em MG acendem alerta sobre proibição de celulares em escolas

Nesta última semana, em Minas Gerais, foram registrados três casos de agressão contra professores, todos relacionados à proibição do uso de celulares. Em Belo Horizonte, um adolescente empurrou a professora após ser advertido. Em Sabará, na Grande BH, um aluno ameaçou a professora com um lápis após discussões sobre seu comportamento. Em Divinópolis, na região Central de Minas, uma aluna e sua mãe agrediram a professora pelo mesmo motivo. A psicóloga Oneida Gontijo destaca que a impulsividade dos jovens e a influência das redes sociais contribuem para tais comportamentos. Ela reforça a importância de um diálogo mais claro e acolhedor entre escola, família e alunos, sugerindo que os pais promovam uma convivência mais próxima e saudável com seus filhos.



