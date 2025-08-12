Casos de agressões e homicídios acendem alerta sobre violência no trânsito em MG

O assassinato do gari Laudemir de Souza Fernandes, de 44 anos, baleado por um empresário enquanto trabalhava em Belo Horizonte, reacendeu o debate sobre a violência no trânsito. Testemunhas relataram que o suspeito, Renê da Silva Nogueira Júnior, se irritou porque o caminhão de coleta estaria atrapalhando a passagem e ameaçou a motorista: “Se encostar no meu carro, eu atiro em todo mundo”. Momentos depois, Laudemir foi atingido no abdômen ao tentar acalmar a situação.



Especialistas alertam que casos como esse estão cada vez mais frequentes. “O caminhão de coleta tem preferência, e o mínimo que se espera é que as pessoas aguardem. É questão de lei, consciência e cuidado”, disse Cíntia, especialista em educação no trânsito.



Nos últimos meses, Minas registrou outros episódios de intolerância que terminaram em mortes, como o motoboy Humberto Lúcio de Souza, de 44 anos, e uma criança de 10 anos baleada na cabeça durante brigas de trânsito. “O ser humano está cada vez mais agressivo, egoísta e sem empatia. O carro não pode ser usado como arma”, afirmou Cíntia.



