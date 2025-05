Casos de violência em postos de saúde de Belo Horizonte aumentam e preocupam funcionários

Nos postos de saúde de Belo Horizonte, a violência tem preocupado os profissionais. Em menos de 24 horas, três ataques ocorreram em diferentes unidades. No bairro Jardim Vitória, na região Nordeste, dois homens se frustraram com a ausência de um médico ortopedista e reagiram violentamente; um tentou fugir com uma arma falsa. No Dom Bosco, na região Noroeste, uma paciente arremessou fezes em uma funcionária. O terceiro ataque aconteceu no bairro Copacabana, na região de Venda Nova, e houve tentativa de agressão com uma cadeira. O sindicato dos médicos de Minas Gerais sugere diálogo para reduzir os conflitos. De janeiro a maio, 431 ocorrências foram registradas, um aumento em relação ao ano anterior. A prefeitura destaca a atuação da guarda municipal na tentativa de controlar a situação.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!