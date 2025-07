Ceasa Minas vende mais de 238 mil quilos de morangos em 15 dias devido à nova tendência

O "morango do amor" tem se tornado uma tendência viral nas redes sociais, impulsionando o comércio em Minas Gerais. Em apenas 15 dias, a Ceasa (Centrais de Abastecimento) Minas registrou a venda de mais de 238 mil quilos de morangos, uma alta de quase 80% comparada ao período anterior. O doce é feito com morango fresco, brigadeiro branco e uma casquinha vermelha crocante, lembrando uma maçã do amor. A corrida por insumos também intensificou, tornando a compra de itens como corante vermelho mais desafiadora. O doce não apenas atrai consumidores pela sua estética e sabor, como também impulsiona a venda de outras sobremesas.



