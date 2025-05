Cerca de 30 mil pacientes aguardam na fila por cirurgias eletivas pelo SUS em Belo Horizonte

Em Belo Horizonte, cerca de 30 mil pacientes aguardam por cirurgias eletivas pelo SUS (Sistema Único de Saúde). A maioria das demandas é nas especialidades de otorrino, ortopedia e oftalmologia. Verônica, uma auxiliar de dentista, sofreu lesões no joelho após um acidente dentro de um ônibus. Sua cirurgia, marcada para 22 de janeiro, foi cancelada a pedido da prefeitura, o que a deixa em situação complicada, já que não pode trabalhar e não recebe benefício do INSS. A prefeitura informou que a responsabilidade pela remarcação é do prestador de serviços. A burocracia tem sido um entrave para Verônica e muitos outros que esperam por cirurgias. "O único meio que a gente tem para recorrer é o SUS", desabafa Verônica, destacando a urgência de soluções para esse problema de saúde pública.



