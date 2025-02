Chefe da Casa Civil, Marcelo Aro vai assumir também a Secretaria do Governo de Minas

Marcelo Aro (PP), atual titular da Casa Civil, assumirá também a Secretaria de Governo, acumulando as duas funções. Ele substituirá Gustavo Valadares (Mobiliza), que deixará o cargo para retornar à Assembleia Legislativa de Belo Horizonte como deputado estadual. Valadares, que já foi líder do governo na Assembleia, agradeceu ao governador Romeu Zema (Novo) nas redes sociais e afirmou que continuará leal ao governo. Veja a reportagem completa no vídeo acima.