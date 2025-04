Chuva causa desabamento de muro em casa interditada há dois meses em Belo Horizonte

A chuva que atinge Belo Horizonte nesta quarta-feira (16) provocou o desabamento de parte do muro de uma casa no bairro Primeiro de Maio, na região Norte da capital mineira. O incidente aconteceu na Rua Cesena, onde seis imóveis já haviam sido interditados pela Defesa Civil em fevereiro deste ano devido ao risco de desabamento.



A RECORD acompanha o caso há meses e mostrou que os moradores enfrentam problemas estruturais, como rachaduras e infiltrações, desde o início do ano.



A Copasa informou que os danos não têm relação com a rede de abastecimento ou esgoto. Moradores continuam apreensivos com a possibilidade de novos desabamentos e cobram soluções urgentes das autoridades.



